Serengeti Empress impressiona alle Longines Kentucky Oaks 2019

Più di 100 mila spettatori hanno assistito alla 145° edizione delle prestigiose Longines Kentucky Oaks, la corsa più importante d’America riservata alle cavalle. Gruppo 1 sui 1800 metri, è un appuntamento fondamentale per le giovani puledre, grazie anche al suo incredibile montepremi di 1,25 milioni di dollari.

A tagliare per prima il traguardo è stata Serengeti Empress, che ha impressionato per la costanza della sua corsa e per il tratto finale, in cui ha dimostrato una grande potenza. C’è da sottolineare che la sua vittoria è arrivata piuttosto inaspettata, dato che non era considerata tra le favorite. Sulla sua sella c’era Jose Ortiz, che è riuscito così a vincere per la prima volta questa gara. Anche per il suo allenatore, Tom Amoss si tratta del primo successo alle Kentucky Oaks.

“Tom mi ha trasmesso tutta la sua fiducia in lei” ha detto Ortiz, “non avevo mai avuto occasione di cavalcarla e per questo mi ha consigliato di ‘cavalcarla come se fosse mia’. Ho seguito il suo consiglio, sapevo che è più a suo agio quando si trova tra le prima posizioni durante la gara. Non mi sono preoccupato troppo della velocità, ero consapevole che stavamo andando molto veloce, ma finché lei era a suo agio, non potevo sbagliare.”

“Ho fatto grandi sacrifici, come tutti gli allenatori,” ha detto Amoss, molto commosso ed emozionato per questo suo primo successo, “ora mi godo questa fantastica sensazione, ma già ne voglio di più! È incredibile! Penso anche ai miei genitori, che hanno guardato la corsa in TV. Ho sempre voluto regalare loro qualcosa del genere, finalmente ci sono riuscito.”

Dopo le Longines Kentucky Oaks, l’ippodromo di Churchill Downs a Louisville, si appresta ad ospitare il Kentucky Derby 2019: senza il favorito Omaha Beach, la gara si fa ancora più interessante.