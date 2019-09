St. Leger Stakes 2019, trionfano Logician e Dettori

All’ippodromo inglese di Doncaster è andata in scena una delle corse più importanti del paese, la St. Leger Stakes. Inaugurata nel lontano 1776 è ancora oggi una gara fondamentale del programma ippico inglese. Gruppo 1, si corre sui 2900 metri ed è aperta ai cavalli di 3 anni.

Mantenendo imbattuto il suo record di vittorie, Logician è riuscito a vincere la corsa. La sua prima vittoria risale allo scorso maggio, a Newbury, mentre l’ultima (ovvero la quarta), è di agosto, a York, dove ha vinto il gruppo 2 Sky Bet Great Voltigeur Stakes. Si presentava dunque all’appuntamento di Doncaster con tute le carte in regola per puntare alla vittoria e così è stato. Cavalcato da Lanfranco Dettori, Logician ha fatto la prima parte della gara dietro agli avversari, finché il fantino italiano non ha deciso di spingerlo in avanti. Per un breve tratto è sembrato che Sir Dragonet potesse impensierire il binomio, ma poi è stato chiaro che Logician era lanciato verso la vittoria.

Per Frankie, questa giornata segna l’ennesimo record personale: la sesta vittoria in carriera alla St. Leger, 24 anni dopo la prima volta. Come ormai ci ha abituato Dettori, numeri da fenomeno.

Ad allenare Logician è John Gosden, che ha vinto così la sua quinta St. Leger in carriera. “È un cavallo fantastico” ha detto l’allenatore britannico, “è bastato un tocco di Frankie perchè accelerasse. L’anno prossimo, probabilmente torneremo sul miglio e mezzo, ma per ora è finita qui. Ha fatto così tanto quest’anno, così bene e così in fretta che ora si è meritato di riposare.” Dunque, per un po’ non vedremo di nuovo in pista Logician, che tornerà fresco e rilassato nella prossima stagione.