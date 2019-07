Sussex Stakes 2019, Too Darn Hot vince con Dettori

Too Darn Hot è ufficialmente ritornato in splendida forma con la vittoria alla Qatar Sussex Stakes nella seconda giornata del Glorious Goodwood 2019. Dopo un periodo di smarrimento, Too Darn Hot ha vinto il Prix Jean Prat lo scorso 7 luglio a Chantilly e con il trionfo odierno si può ufficialmente considerare “rinato”. La Sussex Stakes è una gara di gruppo 1 sul miglio aperta ai cavalli dai 3 anni in su; il suo montepremi supera il milione di sterline.

John Gosden, allenatore di Too Darn Hot, si è preso la responsabilità dei precedenti fallimenti del cavallo. “È un cavallo estremamente veloce, per lui la velocità è qualcosa di naturale e siamo stati stupidi a cercare di cambiarlo e togliergli questa sua caratteristica” ha dichiarato.

Sulla sua sella sia a Chantilly che a Goodwood c’era Fankie Dettori, che sembra non trovare ostacoli sulla sua strada negli ultimi tempi. “Non mi sento più le braccia” ha scherzato dopo la corsa. “Too Darn Hot ha un talento naturale per la velocità e ora è in grado di fare un miglio alla perfezione. È stato sfortunato in altre occasioni, ma per ragioni ora ovvie. Oggi ha fatto un’ottima corsa. Dovevamo solo lasciare che fosse più a suo agio: ha mostrato cosa è capace di fare.”

Gosden ha dichiarato che uno dei prossimi obiettivi di Too Darn Hot potrebbe essere la Breeders’ Cup Mile, in programma il prossimo 2 novembre.

Nell’altra gara di gruppo della seconda giornata, la Markel Insurance Molecomb Stakes, gruppo 3 sui 1000 metri, ha vinto Liberty Beach, cavalcato da Jason Hart.

Il Glorious Goodwood continua ancora fino al 3 agosto: in programma ci sono, tra le altre, la Qatar King George Stakes e la Unibet Stewards Cup.