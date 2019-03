Thunder Snow da record, anche la Dubai World Cup 2019 è sua

Mai nessuno era riuscito a vincere la Dubai World Cup per due volte, ma dopo il successo dello scorso anno, Thunder Snow è riuscito a tagliare per primo il traguardo ancora una volta. Con Christophe Soumillon sulla sella, Thunder Snow ha dovuto faticare per lasciarsi alla spalle gli avversari.

In particolare, Gronkowski è stato una spina nel fianco del campione irlandese fino alla fine. L’americano, cavalcato da Oisin Murphy ha cercato fino alla fine di avere la meglio sul campione in carica, che però è riuscito a tenergli testa e a superare la linea del traguardo prima dell’avversario. Piccolissimo il suo vantaggio, ma sufficiente per permettergli di farlo diventare il primo cavallo a vincere la corsa per due volte. Un finale davvero emozionante per gli spettatori del Meydan Racecourse!

Fondamentale anche l’impegno di Soumillon, che ha saputo tirare fuori dal cavallo le energie necessarie per compiere l’impresa. “So che probabilmente sembravo di più un fantino in gara a Cheltenham, oggi,” ha detto scherzando il jockey francese, “comunque tutti i crediti vanno a Thunder Snow, ha davvero fatto il massimo.”

Con questa vittoria, anche l’allenatore di Thunder Snow, Saeed bin Suroor, ha raggiunto un record che ha dell’incredibile: ha messo nella sua bacheca personale la nona Dubai World Cup.

La Dubai World Cup è una gara di gruppo 1 che si corre sui 2000 metri e che ha in dotazione lo straordinario montepremi di 12 milioni di dollari: al primo classificato è andata la cifra vertiginosa di 7,2 milioni di dollari. È l’ultima gara in programma nella giornata clou della stagione ed è attesa e seguita in tutto il mondo.