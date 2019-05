Trionfo con record al Tokyo Yushun 2019 per Roger Barows

Seconda tappa della Triple Crown giapponese, il Tokyo Yushun ovvero il Derby del Giappone è una della gara più importanti del paese. Si corre sui 2400 metri ed è aperto ai cavalli di 3 anni, con un montepremi di circa 3 milione e 750 mila dollari statunitensi.

A tagliare per primo il traguardo è stato Roger Barows, 12° tra i favoriti della vigilia. Un cavallo che tra l’altro non aveva mai vinto una gara di gruppo 1, praticamente un outsider. Ma proprio per questo, lo spettacolo che ha regalato agli spettatori dell’ippodromo di Tokyo è stato grande: non solo Roger Barows ha stravolto qualunque prognostico andando a vincere la corsa, ma lo ha anche fatto battendo ogni record. Da oggi, sarà il suo il nome accanto al nuovo miglior tempo del Derby, 2:22.6.

Dopo un’ottima partenza, Roger Barows e il suo fantino Suguru Hamanaka si sono posizionati dietro al leader, Lion Lion. Poi, poco a poco, sono riusciti a riprendere il cavallo in fuga, andando a tagliare il traguardo per primi. “Speravo davvero in una gara dal ritmo veloce” ha detto Hamanaka, “quindi l’essere in seconda posizione dietro a Lion Lioon che stava mantenendo un buon ritmo è stato per noi l’ideale. Roger Barows ha molta resistenza così ha continuato a correre forte fino alla fine. È un cavallo da Derby, ora, credo che potremo fare affidamento sulle sue prestazioni in futuro”.

Il grande atteso della vigilia era Saturnalia, vincitore della prima tappa della Triple Crown giapponese, la Satsuki-sho, l’equivalente delle 2000 ghinee. Ma il cavallo ha dimostrato molto nervosismo prima della gara, sbagliando durante le prime fasi e compromettendo il suo risultato. Ha tagliato il traguardo all’11° posto. Mirco Demuro, in pista con Admire Justa, ha chiuso la gara all’ultimo posto.