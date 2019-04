Winx campionessa fino alla fine, sua la Queen Elizabeth Stakes 2019

È difficile pensare che sugli spalti del Randwick Racecourse di Sydney ci potesse essere anche uno solo dei 50,000 spettatori presenti a non tifare per lei. L’attesissima ultima apparizione ufficiale di Winx è finalmente arrivata e il risultato è stato quello che (praticamente) tutti si auguravano: Winx ha vinto la Queen Elizabeth Stakes (gruppo 1 sui 2000 metri) chiudendo una carriera unica nel modo più trionfale possibile.

Lo ha fatto con la sua solita cavalcata sicura e decisa per tutta la corsa e poi con il suo impeto finale, il suo slancio pieno di forza che ha fatto innamorare i fans di tutto il mondo. Passerà molto tempo prima che ci sia di nuovo una cavalla come lei, ma arrivata a sette anni, per Winx è giunto il momento di ritirarsi.

Nella sua ultima corsa, grande emozione non solo tra il pubblico, ma anche ovviamente tra le persone che con lei hanno lavorato in tutti questi meravigliosi anni. A partire da Hugh Bowman, che ha avuto l’onore di essere sulla sella di questa speciale campionessa in quasi tutti i suoi successi. “Sono così fiero di essere stato parte di tutto questo” ha detto il fantino australiano, visibilmente commosso, “questa cavalla ha conquistato i cuori di tantissime persone in tutto il mondo, ci hanno seguito dall’Europa, dall’Asia, dall’America e ovviamente dalla nostra Australia.” Grande emozione anche per il suo allenatore, Chris Waller, felice che quella che ha definito la favola di Winx si sia conclusa così.

Parlando di numeri, Winx è arrivata a vincere la sua 33° gara consecutiva, che è anche la 25° di gruppo 1 e la 20° al Randwick Racecourse. Per quanto riguarda la Queen Elizabeth Stakes in particolare, si tratta della terza vittoria di fila, avendo vinto anche nel 2017 e nel 2018.

C’è poco altro da dire su Winx: ora si apre un nuovo capitolo nel mondo dell’ippica australiana.