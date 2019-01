Winx e Cracksman vincono il premio Longines World’s Best Racehorse 2018

Dopo 29 vittorie consecutive, Winx è finalmente riuscita ad aggiudicarsi il prestigioso premio come miglior cavallo da corsa, sponsorizzato da Longines. La cavalla, allenata da Chris Waller, era arrivata ad un soffio dal premio anche nel 2017 e nel 2016, ma in entrambe le occasioni se l’era visto sfuggire, non senza qualche polemica in particolare lo scorso anno.

Questa volta, invece, il riconoscimento è arrivato. A condividere con lei questo importante premio c’è anche Cracksman, che grazie ai risultati della scorsa stagione è riuscito ad arrivare alla stessa quota della super campionessa australiana, 130 punti. Premio condiviso e ampiamente meritato da entrambi dunque, per un’edizione decisamente speciale.

Cracksman, ritirato dopo la sua ultima gara (tra l’altro vinta) si gode la meritata pensione alle scuderie Darley’s Dalham Hall. Winx invece sarà ancora attiva la prossima stagione, che sarà per lei quella degli 8 anni. Il suo primo impegno in programma sarà l’Apollo Stakes, il prossimo 16 febbraio; poi, si procederà “una gara alla volta” hanno fatto sapere dal suo team.

“Grazie a lei siamo speciali” ha detto Waller. “È un cavallo che si può trovare una sola volta nella vita, non c’è altro modo per descriverla. C’è una grande squadra che lavora con me e con lei in questo viaggio incredibile. Per qualche ragione, continua a correre bene, anno dopo anno, restando sempre a questo incredibile livello” ha continuato Waller.

Al terzo posto di questa particolare competizione è arrivato l’americano Accelerate, vincitore tra le altre di due Breeders’ Cup Classic.

Nella stessa serata, è stata premiata la migliore corsa al mondo: come lo scorso anno è stato il Qatar Prix de l’Arc de Triomphe a vincere. Per la gara parigina questo è il terzo riconoscimento, dopo la vittoria nel 2017 e nel 2015.