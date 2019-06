Yasuda Kinen 2019, Indy Champ batte Almond Eye

Sorpresa alla Yasuda Kinen 2019, la gara giapponese della stagione primaverile dedicata agli sprinter. Una delle poche gare sul miglio organizzate nel Paese del Sol Levante, la Yasuda Kinen è un appuntamento da non perdere per i cavalli che prediligono le brevi distanze.

La grande favorita della viglia era Almond Eye, non solo eletta cavallo dell’anno nel 2018, ma anche imbattuta nelle sue ultime cinque uscite. Alla ricerca della sua sesta vittoria consecutiva, Almond Eye era senza dubbio il cavallo da battere in pista e Indy Champ, contro ogni prognostico, ci è effettivamente riuscito. Complice anche una partenza non perfetta e un primo tratto di gara difficile per la campionessa giapponese e per il suo fantino, il francese Christophe Lemaire, Indy Champ e Yuichi Fukunaga sono riusciti a vincere la corsa. Dopo una buona partenza, si sono messi in quinta posizione, per poi recuperare gli avversari che si trovavano davanti uno ad uno fino all’ultima, Aerolithe.

“È in ottima forma in questo momento” ha detto Fukunaga, “ma tende a distrarsi davanti, così ho cercato di tenerlo dietro il più possibile. C’era davvero una grossa competizione in questa gara, ma ero convinto che potevamo farcela, se io stesso non avessi commesso errori. Indy Champ, poi, ha risposto alla perfezione ed è stato all’altezza delle nostre aspettative.”

In gara c’era anche Mirco Demuro in sella a Persian Knight. Il vincitore del Championship Mile 2017, che non era riuscito a ripetere per un soffio l’impresa lo scorso novembre, si è classificato decimo.

Ora, Indy Champ, Aerolithe e Almond Eye, avranno la possibilità di volare in Francia per partecipare al gruppo 1 Prix Jacques le Marois, in programma all’ippodromo di Deauville il prossimo agosto.