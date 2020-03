Coronavirus: Judo, cancellati tutti eventi di qualificazione olimpica fino a fine aprile

Alla luce delle crescenti difficoltà di diverse squadre nel viaggiare liberamente per raggiungere le sedi di gara dei vari tornei internazionali, la Federazione Internazionale di Judo ha deciso di cancellare tutti gli eventi valevoli per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020 fino al 30 aprile. Una scelta condivisibile presa in un momento estremamente complesso dal punto di vista sanitario in tutto il Mondo a causa della diffusione sempre più preoccupante del Coronavirus.

Il comitato esecutivo dell’IJF ha cancellato di fatto con effetto immediato i seguenti tornei: Grand Slam Ekaterinburg (13-15 marzo), Grand Prix Tbilisi (27-29 marzo), Grand Prix Antalya (3-5 aprile) e tutti gli eventi dei vari circuiti continentali (Continental Open) in programma fino alla fine del mese di aprile. Sulla carta resta al momento in programma l’Europeo di Praga dall’1 al 3 maggio, mentre altri campionati continentali previsti inizialmente ad aprile dovranno giocoforza essere posticipati in attesa di nuove comunicazioni in merito. I provvedimenti della federazione internazionale si sono resi necessari per garantire la regolarità del processo di qualificazione a cinque cerchi.

