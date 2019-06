Europei di Minsk, bronzo per Maria Centracchio, Esposito 5°

Seconda giornata di gare a Minsk, dove si stanno svolgendo i Campionati Europei di judo. Un evento di grande importanza non solo in ottica continentale, ma anche in considerazione dei prossimo Mondiali, in programma ad Agosto a Tokyo.

Per ora la spedizione italiana in Bielorussia si sta comportando bene: dopo l’argento di Matteo Medves, che si è arreso solo all’ucraino Georgii Zantaraia in finale, si può festeggiare un’altra medaglia.

Questa volta è di bronzo ed è stata conquistata da Maria Centracchio, classe 1994, che gareggia nella categoria -63 kg. Già argento ai Campionati Europei Junior nel 2014, la Centracchio è riuscita a conquistare il bronzo nella finale per il terzo posto contro la polacca Karolina Talach. Dopo aver superato la spagnola Isabel Puche al primo turno, seguita dall’olandese Juul Franssen al secondo e dalla polacca Agata Ozdoba-Blach al terzo, la sua corsa si è infranta contro l’ippon della britannica Alice Schlesinger.

Nella finale per il bronzo ha poi battuto l’avversaria con un ippon, salendo sul terzo gradino del podio con l’olandese Sanne Vermeer. Nella finale di categoria si sono scontrate la Schlesinger e la francese Clarisse Agbegnenou, con la transalpina che ha avuto la meglio con un ippon e un waza-ari conquistando l’oro.

Nella stessa giornata è stato impegnato anche Antonio Esposito, che gareggia nella categoria -81 kg.

Dopo la vittoria nei primi tre round, prima contro il portoghese Carlos Luz, poi contro il russo Alan Khubetsov e poi contro il greco Alexios Ntanatsidis, Esposito è incappato in una serie di sconfitte che l’hanno portato a chiudere al 5° posto. L’ultima gara, valida per il terzo posto, è stata contro il georgiano Luka Maisuradze, che ha battuto l’azzurro con un ippon.