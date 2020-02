Grand Prix di Düsseldorf 2020, il grande judo in Germania

659 atleti rappresentati 115 nazioni si sono presentati a Düsseldorf, in Germania, per il Grand Prix dell’IJF. Tra questi, diversi atleti giapponesi sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio della propria categoria, a iniziare da Naohisa Takato, che si è messo al collo l’oro nella categoria maschile -60 kg. In finale ha incontrato Yung Wei Yang, di Taipei, che ha battuto con un ippon. Nella stessa categoria sono saliti sul terzo gradino del podio il coreano Won Jin Kim e l’olandese Tornike Tsjakadoea.

Nella categoria femminile -52 kg, la giapponese Uta Abe ha vinto battendo in finale la francese Amandine Buchard. La giovanissima nipponica, di appena 19 anni, è riuscita a mettere a segno un ippon contro la più esperta transalpina, aggiudicandosi l’oro. Terze nella categoria la statunitense Angelica Delgado e la mongola Khorloodoi Bishrelt.

Oltre allo strapotere giapponese, bisogna segnalare l’ottimo risultato della canadese Jessica Klimkait, che ha vinto il suo primo GP nella categoria -57 kg. In finale contro la francese Sarah Leonie Cysique, la nordamericana ha messo a segno un ippon che le è valso l’oro. Sul terzo gradino del podio sono salite la russa Anastasiia Konkina e la mongola Sumiya Dorjsuren.

Male gli azzurri: la sola ad ottenere un piazzamento è stata Francesca Giorda, che si è classificata al settimo posto nella categoria -48 kg.

Il prossimo mese si preannuncia rovente per il mondo del judo, con ben tre Grand Prix in programma: dal 6 all’8 marzo di va a Rabat, Marocco; poi si vola in Russia, a Ekaterinburg dal 13 al 15 marzo; infine, dal 27 al 29 sarà la volta di Tbilisi, in Georgia.