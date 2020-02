Grand Slam di Parigi 2020, vittoria in casa per Clarisse Agbegnenou e Madeleine Malonga

Bella vittoria delle due campionesse francesi in occasione del prestigioso Grand Slam di Parigi dell’IJF World Tour 2020. Le due atlete, entrambe numero uno delle rispettive categorie, sono riuscite a mettersi al collo la medaglia più pregiata vincendo davanti al proprio pubblico.

Clarisse Agbegnenou, numero uno al mondo nei -63 kg, è riuscita a battere in finale la giapponese Nami Nabekura, grazie ad un ippon.

Nella categoria -78 kg, capeggiata proprio da Madeleine Malonga, la ventiseienne è riuscita a battere un’altra francese, la ventisettenne Fanny Estelle Posvite. Nella stessa categoria, un’altra transalpina è riuscita a piazzarsi nei primi cinque posti: si tratta di Audrey Tcheumeo.

Tra gli atleti azzurri presenti all’evento nella capitale francese, spicca di certo l’argento conquistato da Odette Giuffrida durante la prima giornata di gare. La venticinquenne, che ha gareggiato nella categoria -52 kg, è arrivata in finale contro la cosovara Distria Krasniqi dopo una giornata condotta con grande forza e determinazione, in cui ha però anche subito il riacutizzarsi di un vecchio problema alla spalla. Purtroppo, durante la finale un ippon, un waza ari e una penalità hanno impedito a Odette di salire sul gradino più alto del podio, regalandole comunque la grande soddisfazione di arrivare seconda in uno degli eventi più prestigiosi della stagione.

Il prossimo appuntamento dell’IJF World Tour 2020 sarà quello di Dusseldorf, dal 21 al 23 febbraio, mentre nel mese di marzo, ci saranno ben tre impegni: si parte con il Grand Prix di Rabat, dal 6 all’8, per poi volare in Russia, a Ekaterinburg per il Grand Slam dal 13 al 15; infine, sarà protagonista la Georgia con Tbilisi per il Grand Prix 2020 dal 27 al 29 marzo.