Judo, posticipati gli Europei 2020 a giugno per il Coronavirus

Giungono novità dal Comitato Esecutivo dell’EJU e dalla Federazione ceca relativamente all’organizzazione degli Europei di judo a Praga. Previsti originariamente dal 1° al 3 maggio alla O2 Arena, i campionati continentali sono stati posticipati per via dell’emergenza Coronavirus che sta imperversando a livello globale. La manifestazione, importante perché metterà in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi 2020 di Tokyo, si terrà dal 19 al 21 giugno sempre sul tatami ceco.

