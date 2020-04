Judo: sospesi gli eventi internazionali fino al 30 giugno, qualificazioni olimpiche in stand-by

Si prolunga di due mesi il periodo di sospensione assoluta di ogni competizione in programma nel calendario del judo internazionale. L’IJF, tramite una lunga lettera scritta dal presidente Marius Vizer, ha deciso di non disputare competizioni almeno fino al 30 giugno 2020 (la sospensione precedente sarebbe durata fino a fine aprile) per l’emergenza Coronavirus e per garantire a tutti i Paesi di gareggiare regolarmente senza limitazioni legate alle singole Nazioni ospitanti dei vari tornei.

Non ci sono novità riguardo al prosieguo delle qualificazioni olimpiche per Tokyo 2020 (con i Giochi slittati di un anno), anche se è stato scelto il 29 giugno 2021 come massima data limite per concludere il processo di qualificazione. La federazione resta in attesa di capire l’evoluzione della situazione sanitaria nel Mondo prima di stilare un nuovo calendario con annesse le modalità scelte per terminare le qualificazioni per i Giochi Olimpici giapponesi. Anche i Campionati Mondiali del 2021 potrebbero essere anticipati ed essere inclusi nelle gare valevoli per il ranking olimpico, mentre il Masters di Doha verrà rinviato a data da destinarsi.

erik.nicolaysen@oasport.it