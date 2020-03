L’IJF rimanda tutti gli eventi di marzo e aprile

La decisione drastica della massima organizzazione internazionale nel mondo del judo è arrivata all’inizio di marzo, quando l’emergenza generata dal coronavirus si è fatta più aspra in tutto il mondo.

Era dunque inevitabile che l’International Judo Federation decidesse di prendere provvedimenti urgenti e drastici per salvaguardare in primis la salute degli atleti ma anche quella degli appassionati di questo sport e di tutti coloro che sono coinvolti dietro le quinte dei grandi eventi internazionali.

In marzo erano in programma tre Grand Prix, quello di Rabat (Marocco), quello di Ekaterinburg (Russia) e quello di Tbilisi (Georgia): tutti e tre sono stati cancellati. Anche il Grand Prix di Antalya (Turchia), in programma dal 3 al 5 aprile, ha subito la stessa sorte.

È importante ricordare che questi eventi erano di fondamentale importanza in chiave di qualificazione olimpica e che ora anche questo aspetto sarà da rivedere e riconsiderare. Certo, è anche vero che gli stessi Giochi Olimpici sono in bilico: l’IJF si impegnerà quindi a risolvere la questione in accordo con il comitato olimpico di Tokyo 2020.

Restano confermati per ora gli eventi a partire da maggio. Il primo in programma dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere quello Baku (Azerbaigian): dall’8 al 10 maggio si dovrebbe tenere infatti il Grand Slam. Sempre in maggio, è previsto il Masters di Doha (Qatar), dal 28 al 30.

In giugno poi era in programma il Grand Prix di Hohhot, in Cina: in questo caso, l’IJF ne ha già preventivamente deciso la cancellazione.

La situazione sportiva internazionale è comunque in continuo mutamento e l’IJF ha fatto sapere che nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciate nuove decisioni e aggiornamenti.