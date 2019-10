Lombardo d’oro ad Abu Dhabi, Giuffrida d’argento

Giornata da ricordare per Manuel Lombardo che ad Abu Dhabi ha vinto finalmente il suo primo Grand Slam, dopo l’argento conquistato nello scorso appuntamento dell’IJF World Tour al Grand Slam di Brasilia.

Tra l’altro, il campione del mondo e d’Europa junior dello scorso anno, è riuscito a dominare gli avversari uno dopo l’altro, emergendo come vero campione della categoria -66 kg. Una prestazione eccellente che gli ha consentito di conquistare 1000 importantissimi punti per la qualificazione olimpica e che lo porta sempre più vicino a Tokyo 2020.

In finale, Lombardo ha trovato l’azero Orkhan Safarov, che è riuscito a battere con due waza ari, portati a segno con forza e determinazione. Nella stessa categoria, sono saliti sul terzo gradino del podio anche il coreano An Baul e il cubano Orlando Polanco.

In campo femminile, un buon risultato è arrivato da Odette Giuffrida, che nella categoria -52 kg è arrivata seconda. Peccato per la finale persa contro la kosovara Majlinda Kelmendi, campionessa olimpica che l’aveva battuta anche in finale a Rio nel 2016. Ma non bisogna restare amareggiati, il risultato è comunque più che positivo e l’azzurra ha portato a casa 700 punti per la qualificazione olimpica: la strada per arrivare a Tokyo è quella giusta. Nella stessa categoria, sono salite sul gradino più basso del podio la coreana Parl Da Sol e la britannica Chelsie Giles.

In campo femminile bisogna sottolineare l’ennesimo successo dell’ucraina Daria Bilodid, che continua a dominare la categoria -48 kg. Dopo i Giochi Europei di Minsk e i Mondiali 2019, Daria Bilodid ha vinto anche ad Abu Dhabi, battendo in finale la slovena Marusa Stangar. Terze nella categoria la tedesca Katharina Menz e la portoghese Catarina Costa.