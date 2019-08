Mondiali di Tokyo, i risultati dalla quinta giornata

I Mondiali di judo in corso a Tokyo sono arrivati alla quinta giornata. Sui tatami più prestigiosi del mondo sono scesi gli uomini della categoria -90 kg e le donne della categoria -70 kg.

A vincere tra le donne è stata la francese Marie Eve Gahie, che in finale ha sconfitto la portoghese Barbara Timo. La transalpina era arrivata al secondo posto lo scorso anno ai Mondiali di Baku, mentre quest’anno è riuscita a mettersi al collo la medaglia più preziosa. Podio tutto europeo poi, unico fino ad ora, completato dalla britannica Sally Conway e dalla francese Margaux Pinot. Con l’oro di Gahie, la Francia sale a quota due medaglie d’oro a questi mondiali: ieri, Clarisse Agbegnenou aveva vinto (tra l’altro per il terzo anno consecutivo) l’oro nella categoria -63 kg.

In campo maschile, l’olandese Noel Van T End ha avuto la meglio in finale contro il giapponese Shoichiro Mukai. Nonostante il supporto del pubblico di casa, Mukai non è riuscito a contrastare efficacemente l’olandese, subendo poi il waza ari che ha dato la vittoria a Van T End. A completare il podio sono stati il francese Alex Clerget e il serbo Nemanja Magdov.

Con la quinta giornata si è concluso anche il mondiale per gli azzurri, che tornano a casa a mani vuote: solo Manuel Lombardo (-66 kg) è riuscito ad ottenere un piazzamento, fermandosi però ad un passo dal podio. Gli ultimi atleti impegnati nelle gare sono stati Alice Bellandi (-70 kg), Nicholas Mungai (-90 kg) e Matteo Marconcini (-90 kg). Alice è uscita al primo turno, mentre Nicholas e Matteo si sono dovuti arrendere entrambi al secondo turno.

Venerdì 30 agosto sarà la volta dei -100 kg maschile e dei -78 kg femminili, mentre sabato saranno impegnate le massime categorie. Domenica, poi, ci sarà la gara a squadre, a cui l’Italia non parteciperà.