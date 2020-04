Olimpiadi di Tokyo: alcune precisazioni sulle qualificazioni

Nonostante sia un evento storico, il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non ha stupito: con la pandemia globale causata dal Coronavirus non si poteva fare altrimenti. Ora quello che ci si domanda è: come si procederà per le qualificazioni?

Per prima cosa è bene ricordare che il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di spostare le Olimpiadi al 2021, precisamente dal 23 luglio all’8 agosto. Inoltre, ha stabilito che tutti gli atleti che si erano già qualificati per quest’anno, sono automaticamente qualificati anche per l’anno prossimo.

In un comunicato ufficiale, il presidente dell’International Judo Federation (IJF), Marius L. Vizer, ha informato che la data ultima per ottenere un posto per i Giochi di Tokyo del 2021 sarà il 29 giugno dello stesso anno. Si sta valutando, tra le altre possibilità, di includere il Campionato del Mondo del 2021 tra gli eventi qualificanti, anche se ancora non è possibile prendere una decisione chiara considerando il continuo evolversi della situazione sanitaria mondiale.

Un evento che sarà senza dubbio parte del processo di qualificazione sarà il Qatar Masters, anche se le sue date non sono ancora state stabilite. L’evento era in programma a fine maggio ma verrà rinviato a data da destinarsi (e non cancellato come è già accaduto per altre manifestazioni).

Inoltre, Vizer ha fatto sapere che almeno fino alla fine di giugno 2020, ogni evento in programma verrà sospeso. Alcuni saranno recuperati, come accadrà al Qatar Masters, mentre altri saranno cancellati. Il numero finale di eventi inclusi tra quelli qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2021 dipenderà da diversi fattori, primo fra tutti la situazione sanitaria mondiale e la possibilità di viaggiare per gli atleti; inoltre, sarà determinante la disponibilità di location adatte e comitati organizzatori disposti a farsi carico di tali eventi.