Osaka Grand Slam 2019, in Giappone trionfa…il Giappone!

Era previsto, ma il risultato resta comunque sorprendente. Il Giappone ha dominato il Grand Slam casalingo di Osaka, vincendo in totale undici medaglie d’oro, otto d’argento e quindici di bronzo. A queste vanno aggiunti dodici 5° posti e due 7° posti. Insomma, il Grand Slam di Osaka ha davvero parlato giapponese in tutti i sensi. Vi hanno partecipato 481 atleti provenienti da 87 paesi: il Giappone si presentava con 56 atleti. In pratica, quasi tutti hanno vinto o si sono piazzati (48 su 56).

Sono state solo tre le categorie in cui non ha vinto un atleta giapponese, due maschili e una femminile.

Nei -90 kg la finale si è disputata tra il georgiano Beka Gviniashvili e l’uzbeko Davlat Bobonov, con il georgiano che ha conquistato la medaglia d’oro con un ippon e un waza ari. A salire sul terzo gradino del podio sono stati il giapponese Shoichiro Muaki e il coreano Gwak Donghan. Sempre tra gli uomini, il russo Inal Tasoev ha conquistato l’oro nella massima categoria (+100 kg) battendo in finale il giapponese Hyoga Ota grazie ad un waza ari; Kokoro Kageura (Giappone) e Alisher Yusupov (Uzbekistan) sono arrivati terzi.

Tra le donne, solo la francese Amandine Buchard è riuscita resistere alla corazzata nipponica, battendo in finale Uta Abe, con Ai Shishime e Chishima Maeda terze.

Tra gli azzurri presenti all’evento nel Paese del Sol Levante, la migliore è stata Alice Bellandi, che nella categoria -70 kg è riuscita a piazzarsi in settima posizione. Niente da fare per Fabio Basile ( -73 kg), Giovanni Esposito (-73 kg) e Edwige Gwend (-63 kg), tutti eliminati.

Il prossimo appuntamento dell’International Judo Federation Word Tour sarà anche l’ultimo per il 2019. Si tratta del Quigdao Master 2019, che si svolgerà a Quigdao (Cina) dal 12 al 14 dicembre.