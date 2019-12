Qingdao Masters 2019, Lombardo d’oro, Parlati è quinto

A Qingdao è in corso l’ultimo impegno dell’anno, il Qingdao Masters: dopo due giorni intensi di gare, ecco i risultati degli azzurri impegnati in Cina. Nei -66 kg, è arrivata la storica vittoria di Manuel Lombardo, che in finale ha battuto il mongolo Kherlen Ganbold. Si parla di vittoria storica perché è la prima in assoluto per un atleta italiano in un Masters, oltre che la primissima personale del ventunenne italiano. Tra l’altro, per Lombardo si è trattato della prima partecipazione a un Masters: un bellissimo debutto con vittoria per lui.

Nella categoria -52 kg, Odette Giuffrida si è dovuta arrendere in quinta posizione, battuta dalla francese Astride Gneto con un ippon. A vincere nella categoria è stata poi la giapponese Ai Shishime, che in finale ha avuto la meglio su un’altra francese Amandine Buchard.

Tornando ai risultati degli azzurri, Christian Parlati si è piazzato al quinto posto nella categoria -81 kg, battuto dal turco Vedat Albayrak. Si tratta comunque di un buon risultato per l’azzurro, che anche al Grand Slam di Brasilia, lo scorso ottobre, era arrivato quinto. A vincere l’oro nella categoria è stato il belga Matthias Casse, mentre l’argento è andato all’israeliano Sagi Muki.

Infine, è arrivato un piazzamento anche per Maria Centracchio nella categoria -63 kg. L’azzurra si è classificata settima, dopo la sconfitta contro la cinese Jing Tang. Niente da fare invece per Edwige Gwend, nella stessa categoria. A vincere l’oro tra le -63 kg è stata la giapponese Nami Nabekura, con la francese Clarisse Agbegnenou seconda.

Resta solo un azzurro in gara, impegnato nell’ultima giornata del Masters: si tratta di Nicolas Mungai, che scenderà sul tatami nella categoria -90 kg.