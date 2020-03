Cancellati gli Europei senior di Baku. I ranking olimpici restano invariati

Nei giorni scorsi la FIJLKAM aveva preso la decisione di non inviare atleti agli Europei senior di karate, in programma a Baku, in Azerbaigian, dal 25 al 29 marzo. La Federazione italiana aveva chiesto il rinvio della manifestazione, che oggi è stata ufficialmente cancellata dall’EKF. Di seguito il comunicato.

A causa dell’emergenza legata al Coronavirus, la European Karate Federation ufficializza la cancellazione dei Campionati Europei Senior 2020 di Baku, previsti nella capitale azera dal 25 al 29 marzo. La decisione è stata presa a seguito delle misure straordinarie adottate dal governo e dalla federazione nazionale dell’Azerbaijan. La salvaguardia della salute degli atleti e degli staff sono una priorità per la EKF, che si trova dunque costretta a cancellare l’evento continentale, valido ai fini della qualificazione olimpica. Seguendo le decisioni del Comitato Esecutivo della WKF, la cancellazione dei Campionati Europei 2020 implica che la classifica olimpica resta invariata. L’Europeo senior di Gudalajara vale come ultimo evento continentale da includere nella classifica olimpica“.

