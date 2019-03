Europei di karate, Italia di bronzo nel kata a squadre con Iodice, Gallo e Panagia!

Per il secondo anno consecutivo l’Italia conquista la medaglia di bronzo nel kata a squadre maschile agli Europei di karate. Sul tatami di Guadalajara (Spagna) il terzetto azzurro formato da Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e Giuseppe Panagia si conferma sul podio continentale con un’ottima prestazione e ottiene così un altro risultato di grande livello dopo il bronzo ai Mondiali di Madrid dello scorso novembre.

Gli azzurri hanno battuto la Serbia, realizzando 25.8 punti contro i 24.82 degli avversari. Entrambe le squadre hanno eseguito il kata Kanku Sho, con i serbi Cerovic, Suvajcevic e Todorovic che sono saliti per primi sul tatami, commettendo però diversi errori. I nostri portacolori hanno invece dimostrato la loro maggiore qualità, ottenendo 18.06 per la parte tecnica e 7.74 per quella atletica, mentre i rivali hanno fatto rispettivamente 17.50 e 7.32.

Nelle fasi eliminatorie di venerdì l’Italia aveva pagato il sorteggio sfortunato, che l’aveva messa nella stessa pool della Spagna. Gli azzurri avevano così chiuso al secondo posto, alle spalle dei padroni di casa, raggiungendo la finale per il bronzo odierna, in cui hanno saputo riscattarsi e tirare fuori tutto il loro talento.