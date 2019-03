Grande Italia agli europei, è finale per l’oro con le due squadre di kata

Inizia nel migliore dei modi la seconda giornata dei campionati europei di karate 2019 in corso di svolgimento a Guadalajara (Spagna). Al Pabellón Multiusos, infatti, si è partiti con le qualificazioni nel kata a squadre, maschile e femminile. L’Italia, che partiva con ottime speranze, ha centrato la finale per la medaglia d’oro senza patemi nel kata femminile, mentre quella per il bronzo per quanto riguarda gli uomini, sfiorando solamente quella per la medaglia più preziosa. Tra le donne, le italiane (Carola Casale, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio) erano inserite nella Pool B assieme a Slovacchia, Croazia, Bielorussia e Inghilterra. Le nostre rappresentanti hanno chiuso con il punteggio di 24.48 con Anan Dai, centrando il miglior punteggio della Pool. Nella Pool A, invece, la Spagna ha chiuso al primo posto con 24.62 e sarà la formazione da battere in finale per centrare il titolo continentale. Eliminate, invece, Serbia, Bielorussia, Austria e Croazia.

Per quanto riguarda gli uomini l’Italia del kata (Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e Giuseppe Panagia) ha piazzato un ottimo 25.14 con Unsu nella Pool B alle spalle della sola Spagna che ha chiuso con 26.08. Nella Pool A, invece, migliore prestazione per la Russia con 24.72 e, soprattutto, Turchia con 25.66 che sfiderà la Spagna per la medaglia d’oro. Eliminate, invece, Serbia, Croazia, Portogallo e Inghilterra. La finale per il bronzo sarà di scena domenica mattina alle ore 9.00, mentre quella per l’oro dalle ore 12.00

