Italia oro nel kata a squadre donne a Rabat, bronzo per Crescenzo nei -60 kg

Si chiude con una medaglia d’oro e una di bronzo per l’Italia la tappa di Rabat (Marocco) valevole per la Premier League di karate 2019. L’appuntamento in terra marocchina, il terzo della stagione, non ha visto i nostri rappresentanti brillare come suo solito, con il solo successo della squadra femminile di kata (Michela Pezzetti, Carola Casale e Terryana D’Onofrio) mentre tra gli uomini l’unico guizzo arriva dal terzo posto di Angelo Crescenzo nel kumite -60kg. Perdono le rispettive finali per il bronzo, invece, Viviana Bottaro nel kata donne e Mattia Busato nel kata uomini.

LE FINALI

Kata a squadre donne: Splendida medaglia d’oro per l’Italia. Casale, D’Onofrio e Pezzetti chiudono con il punteggio di 23.72 davanti alle due squadre della Russia che vincono argento e bronzo. Per le nostre campionesse l’ennesima conferma di essere al top della disciplina e lo confermano volta dopo volta.

Kata donne: Successo per la giapponese Kiyou Shimizu davanti alla spagnola Jaime Sandra Sanchez. Si ferma al quinto posto Viviana Bottaro che perde la finale per il bronzo contro la nipponica Hikru Ono. Stessa medaglia anche per la turca Dilara Eltemur, mentre. 13esima posizione per Carola Casale, 25esima per Noemi Nicosanti.

Kumite donne -50kg: Vittoria per la turca Serap Ozcelik Arapoglu che supera 3-0 in finale l’egiziana Radwa Sayed. Medaglie di bronzo per la filippina Junna Tsukii e per l’austriaca Bettina Plank. 11esimo posto per la nostra Erminia Perfetto.

Kumite donne -55kg: Si mette la medaglia d’oro al collo l’ucraina Anzhelika Terliuga che supera 5-2 in finale la rappresentante di Taipei, Tzu-Yun Wen. Conquistano il gradino più basso del podio, invece, la turca Tuba Yakan e l’iraniana Travat Khasar.

Kumite donne -61kg: Successo per la cinese Xiaoyan Yin per 2-0 sull’egiziana Giana Lotfy. Medaglie di bronzo per la francese Gwendoline Philippe e la nipponica Mayumi Someya.

Kumite donne -68kg: La svizzera Elena Quirici si aggiudica la medaglia d’oro in finale contro l’ucraina Halyna Melnyk. Conquistano la medaglia meno pregiata la giapponese Kayo Someya e la greca Vasiliki Panatsidou.

Kumite donne +68kg: Medaglia d’oro per la turca Meltem Hocaoglu sulla messicana Catzin Guadalupe Quintal. Bronzi per la spagnola Maria Torres Garcia e l’iraniana Hamideh Abbasli.

Kata a squadre uomini: Vittoria per la Turchia sulla Russia, mentre medaglia di bronzo per i padroni di casa del Marocco.

Kata uomini: Vittoria per il giapponese Ryo Kiyuna in finale sullo spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila. Delusione per Mattia Busato che nella finale per il bronzo viene superato dal giapponese Kazumasa Moto, mentre il secondo bronzo è conquistato dal turco Enes Ozdemir. 17esimo posto per Gabriele Petroni, 21esimo per Gianluca Gallo, 25esimo per Alessio Ghinami e 29esimo per Alessandro Iodice.

Kumite uomini -60kg: Ancora un alloro per il solito Angelo Crescenzo che nella finale per il bronzo supera il giapponese Naoto Sago. Stessa medaglia anche per l’uzbeko Sadriddin Saymatov. Chiude nono, invece, Mattia Pampaloni. La medaglia d’oro è andata al kazako Darkhan Assadilov che in finale ha avuto la meglio per 1-0 del turco Eray Samdan.

Kumite uomini -67kg: Medaglia d’oro per l’egiziano Ali Elsawy che in finale si sbarazza per 2-1 del turco Burak Uygur. Al terzo posto spiccano l’egiziano Abdalla Hesham Abdelgawd e il giapponese Masamichi Funahashi.

Kumite uomini -75kg: Dopo una pirotecnica finale conclusa sul 9-8 l’oro va all’ucraino Stanislav Horuna che vince sull’iraniano Ali Ashgar Asiabari. Bronzi per il giapponese Ken Nishimura e per il solito azero Rafael Aghayev.

Kumite uomini -84kg: L’ucraino Valerii Chobotar centra l’oro contro il giapponese Ryutaro Araga. Medaglie di bronzo per il kazako Igor Chikhmarev e il turco Ugur Aktas.

Kumite uomini +84kg: Successo per l’iraniano Sajad Ganjzdeh sul turco Alparslan Yamanoglu. Chiudono con il bronzo l’iraniano Saleh Abazari e il tedesco Jonathan Horne. Nono il nostro Simone Marino.

