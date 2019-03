Luigi Busà regala un’altra magnifica medaglia d’oro al karate italiano, trionfando nel kumite -75 kg agli Europei 2019. Il capitano della nostra Nazionale ha fatto valere la sua incredibile classe sul tatami di Guadalajara (Spagna), battendo in finale il suo rivale storico, l’azero Rafael Aghayev, con il punteggio di 1-0. Per il 31enne siciliano si tratta del quinto titolo continentale in carriera in questa categoria di peso, la tredicesima medaglia a livello senior dal 2006 ad oggi. Numeri impressionanti che confermano ulteriormente come questo atleta sia uno dei più forti interpreti del karate degli ultimi anni e di sempre.

Il combattimento odierno tra Busà e Aghayev è stato molto teso ed equilibrato, come prevedibile. Nella prima fase dell’incontro nessuno dei due ha voluto scoprirsi e così l’arbitro ha sanzionato entrambi con due passività. A circa un minuto dal termine, Aghayev ha sferrato il primo colpo, ma l’azzurro è riuscito a bloccarlo e a non concedere il punto. L’azione decisiva è arrivata a 23” dalla fine, quando Busà ha messo a segno un perfetto pugno al volto, prendendosi lo yuko e il punto della vittoria.

Questo risultato arriva dopo l’argento ai Mondiali di Madrid dello scorso anno e permette a Busà di guadagnare importantissimi punti per il ranking olimpico, in cui si trovava in terza posizione alla vigilia di questa rassegna continentale. Con questo titolo il veterano azzurro fa quindi un ulteriore passo in avanti verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, con l’obiettivo di scrivere nuovamente la storia del karate italiano.

