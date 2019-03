Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei 2019 di karate che si stanno disputando a Guadalajara (Spagna), la firma è di una strepitosa Silvia Semeraro che conquista un luccicante bronzo sconfiggendo l’austriaca Alisa Buchinger per 1-0 nella finale per il terzo posto tra le -68 kg. L’azzurra ha messo a segno lo yuko vincente nella primissima parte dell’incontro e poi con grande bravura è riuscita a controllare il vantaggio vanificando tutti i tentativi dell’avversaria.

La classe 1996 era stata strepitosa due giorni fa durante le eliminatorie dove aveva sconfitto nell’ordine la turca Eda Eltemur, la slovacca Miroslava Kopunova e la serba Marina Radicevic prima di arrendersi contro la francese Alizee Agier. Oggi la nativa di Taranto, soprannominata la “belva umana” per la sua trascinante voglia di vincere a ogni costo e per una determinazione fuori dal comune, si è confermata sul podio continentale dopo essersi messa al collo la medaglia di bronzo anche l’anno scorso.

Silvia Semeraro, che non saliva su un podio internazionale dal novembre 2018 quando fu terza in Premier League a Tokyo, ha interpretato alla perfezione il match odierno e ha ampiamente meritato il successo incamerando così punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.