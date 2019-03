Sul podio nel kata a squadre anche le azzurre: argento per Pezzetti, D’Onofrio e Casale

L’Italia non riesce a difendere il titolo nel kata a squadre femminile agli Europei 2019 di karate. Dopo il successo di Novi Sad (Serbia) dello scorso anno, sul tatami di Guadalajara (Spagna) le azzurre non sono riuscite a ripetersi. La squadra formata da Michela Pezzetti, Terryana D’Onofrio e Carola Casale porta a casa la medaglia d’argento, dopo essere stata superata in finale dalla Spagna.

Le padrone di casa Rodriguez Encabo, Roy Rubio e Vega Letamendi, trascinate dal tifo del pubblico, hanno totalizzato 26.36 punti con il kata Paiku, contro il 25.54 con Ohan delle nostre portacolori. Guardando i punteggi dei giudici nel dettaglio, tra le due esecuzioni c’è una differenza minima nella componente atletica (7.74 contro 7.62), mentre la distanza è più marcata in quella tecnica (18.62 contro 17.92). Questo dato è spiegabile con i minimi errori commessi dalle azzurre nel Bunkai, ovvero l’applicazione delle tecniche, che hanno alla fine pesato nell’esito di questa sfida. Un risultato che conferma comunque la nostra Nazionale tra le più forti di questa specialità, dopo il bronzo iridato dello scorso anno. Sul terzo gradino del podio di questa rassegna continentale salgono invece Russia e Portogallo, che superano rispettivamente Slovacchia (24.82 contro 23.74) e Inghilterra (25.58 contro 24.38).

