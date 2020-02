Missione compiuta per Luigi Busà: l’azzurro stacca il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel kumite (karate), essendo certo di terminare nella top-4 della categoria dei -75 kg.

Attualmente in terza posizione nella graduatoria generale capeggiata dall’iraniano Bahman Asgari Ghonchen, Busà ha dunque in tasca il pass per l’Asia. Di scena, in questa settimana, la seconda tappa della Premier League 2020 a Salisburgo, competizione nella quale ci si aspettano conferme anche dal resto della truppa italiana.

Il movimento del karate del Bel Paese, di fatto, può contare su due atleti qualificati per Tokyo: il citato Busà e Viviana Buttaro nel kata. Le ambizioni sono quelle di aumentare il numero degli atleti ai nastri di partenza della rassegna a Cinque Cerchi.

giandomenico.tiseo@oasport.it