Daigoro Timoncini è bronzo nei 97 kg! L'Italia chiude a quota 3 medaglie agli Europei

Quando tutti lo davano per avviato alla carriera di allenatore ecco ripresentarsi Daigoro Timoncini e prendersi il bronzo europeo nella greco romana che mancava al suo blasonato palmares. Il lottatore faentino, 33 anni e 3 Olimpiadi alle spalle e ora militante nel GS Carabinieri, ha coronato il sogno del podio europeo nei 97 chilogrammi e sicuramente non considera conclusa la sua carriera. Prima della finale aveva dichiarato "Sono tornato per far quello che non ho ancora fatto. Nonostante l’età, ancora sto sul pezzo!" E infatti sul pezzo c'è stato battendo per 2 a 1 il turco Faith Baskov in un incontro che lo ha visto sempre in attacco e con una gestione tattica di gara a dir poco perfetta.

Grande la soddisfazione dello Staff tecnico e della Federazione di Lotta (FIJLKAM) che chiude questi Campionati Europei di Bucarest (ROM) con 3 medaglie: la corona continentale di Frank Chamizo Marquez nei 74 kg stile libero e l'argento di Aurora Campagna nei 62 femminile. Un tris di podi che fa ben sperare per l'ormai imminente percorso di qualificazione olimpica per Tokyo 2020.