Chamizo: Ho recuperato dall'infortunio al ginocchio, le Olimpiadi di Tokyo 2020? Voglio divertirmi"

Gli Europei senior di lotta si avvicinano sempre di più e l’appuntamento per la Nazionale italiana atteso. Dal 10 al 16 febbraio il PalaPellicone di Ostia sarà teatro di sfide continentali appassionanti e non vi sono dubbi che Frank Chamizo sarà tra i protagonisti. L’italo-cubano va in cerca della quarto titolo europeo per confermarsi un riferimento assoluto e avvicinarsi nel migliore dei modi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dove l’obiettivo è l’oro. Ecco le parole di Chamizo al sito della Fijlkam:

" In questo momento mi sto preparando molto bene e la cosa più importante è che mi sento bene. Ho recuperato come dovevo dall’infortunio al ginocchio. Fino ad adesso va tutto bene, quindi incrociamo le dita e speriamo di arrivare al meglio "

Tra gli avversari ci sarà da osservare con attenzione il forte russo Zaurbek Sidakov (oro mondiale nella categoria dei 74 kg e vittorioso nella finale per il metallo pregiato contro il lottatore del Bel Paese), ma Frank è sicuro del fatto suo e deciso a prendersi una rivincita dopo l’argento a Nur-Sultan. Indubbiamente il sogno restano i Giochi in Giappone, ma il nostro portacolori non vuole pensarci in maniera ossessiva: