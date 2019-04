Dopo tante eliminazioni arrivano finalmente buone notizie per l‘Italia agli Europei di lotta libera, che oggi vivono la seconda giornata di gare a Bucarest, in Romania: nei -74 kg, categoria olimpica, Frank Chamizo supera negli ottavi di finale il russo Timur Bizhoev ai punti per 3-0. Avversario ai quarti il bulgaro Miroslav Stefanov Kirov.

Gara molto equilibrata, come recita il punteggio, l’azzurro si mostra più propositivo dell’avversario e guadagna il primo punto del confronto, che conserva fino alla pausa dopo i primi tre minuti. Dopo il brevissimo intervallo al rientro la musica non cambia di molto, dato che è sempre Chamizo il più attivo, mentre il russo pensa soltanto a difendersi. L’azzurro segna così il 2-0. Nel finale il russo prova disperatamente ad andare a segno, ma l’italiano ne approfitta buttandolo fuori dalla materassina guadagnando il definitivo 3-0.

