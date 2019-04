Sono scattati gli Europei di lotta con le prime cinque categorie della lotta libera: a Bucarest, in Romania, i tre italiani impegnati stamane partivano tutti dagli ottavi di finale. Gli azzurri erano tutti in gara in categorie olimpiche: Givi Davidovi (-57 kg) ed Abdellatif Mansour (-65 kg) sono passati ai quarti, mentre Simone Iannattoni (-97 kg) è stato eliminato e spera ora nei ripescaggi.

Abdellatif Mansour sconfigge ai punti il sammarinese Malik Michael Amine per 11-8: dopo un ottimo inizio, con cui l’italiano era andato sul 6-0 in un minuto, l’avversario si riporta sotto fino al 6-5 di metà gara. L’azzurro allunga fino all’8-5, ma il rivale torna ancora a -1. Nel finale però una proiezione dell’italiano vale l’11-7 prima che nei secondi finali lo score diventi di 11-8 consegnando il passaggio del turno all’azzurro. Prossimo avversario l’ucraino Vasyl Shuptar.

Male Simone Iannattoni, di certo non aiutato dal sorteggio, che agli ottavi lo vede contrapposto al macedone Magomedgadji Omardibirovich Nurov. Il confronto dura pochi secondi: dopo una presa il balcanico si produce in una serie di rotolamenti che portano il punteggio sull’11-0 decretando la fine delle ostilità per superiorità.

Benissimo Givi Davidovi: l’azzurro supera agevolmente il serbo Sebastian Kolompar. Partenza sprint dell’italiano che si porta subito sul 6-0 grazie a due rotolamenti, prima di tirare il fiato e concedere un punto all’avversario. Prima del minuto di sospensione però nuova presa dell’azzurro e altri due rotolamenti che portano lo score sul 12-1 ponendo così fine alla sfida in maniera anticipata. Prossimo sfidante il romeno Andrei Dukov.

roberto.santangelo@oasport.it