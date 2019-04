Frank Chamizo non tradisce. Agli Europei di lotta libera in corso a Bucarest, in Romania, nella categoria olimpica dei -74 kg l’azzurro va in finale per l’oro dopo aver battuto, in una semifinale praticamente dominata, l’azero Khadzhimurad Gadzhiyev per 6-2. Il nostro rappresentante se la vedrà domani (alle ore 18) con il transalpino Zelimkhan Khadjiev, che nella seconda semifinale supera sempre ai punti, per 4-2, l’ucraino Vasyl Mykhailov. Il fuoriclasse azzurro ha centrato la terza finale europea per l'oro (quarta se si considera anche quella under23) e si propone di conquistare il "triplete": 3 ori europei in 3 categorie di peso diverse. Dopo la corona nei 65 chilogrammi (categoria nella quale vinse anche il bronzo olimpico a Rio 2016 e il titolo iridato) e quella nei 70, domani il lottatore di origini cubane proverà a prendersi la medaglia dal metallo più prezioso, nei 74 kg, riscattando il bronzo vinto 12 mesi fa.

Semifinale dominata dall’azzurro, capace di scardinare la difesa dell’azero dopo pochi secondi portandosi sul 2-0, replicando allo scoccare del primo minuto con una presa che gli vale il 4-0 dopo una fase di lotta a terra. Con questo margine l’azzurro arriva alla pausa di metà gara. Alla ripresa Chamizo subito sorprende l’avversario, centrando altri due punti. Un piccolo calo di concentrazione dell’italiano permette a Gadzhiyev di trovare il 2-6 a due minuti dalla conclusione, ma poi Chamizo riprende il controllo della situazione non facendosi mettere più in difficoltà, centrando così il pass per la finalissima continentale.

roberto.santangelo@oasport.it