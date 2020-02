Frank Chamizo non si ferma più: è in finale agli Europei, nel mirino c'è il 4° titolo

Il rullo compressore Frank Chamizo non si ferma più ed approda in pompa magna alla finale dei -74 kg agli Europei di lotta libera. Nell'arena del PalaPellicone di Ostia il gladiatore azzurro, autore di un percorso esaltante, non ha lasciato scampo neppure all'ungherese Murad Kuramagomedov, sconfitto con un netto 6-0.

Per Chamizo un percorso durissimo

Lo Spartacus azzurro metteva in chiaro le cose sin dalla prima frazione conclusa in vantaggio per 3-0: prima una passività inflitta all'avversario magiaro, poi una maestosa proiezione con l’ungherese ritrovatosi in un amen ventre a terra. I tre minuti conclusivi si aprivano con un nuovo punto per passività guadagnato da Chamizo, che poi d'astuzia schivava un attacco del rivale, beffandolo con la proiezione del definitivo 6-0. Una contesa in cui l’italo-cubano ha dato la sensazione di gestirsi, senza esprimere al 100% il proprio potenziale. Va detto che il tabellone del bronzo olimpico di Rio 2016 si è rivelato durissimo, a partire dal 1° turno contro l'ostico turco Soner Demirtas, tre volte campione d’Europa dal 2016 al 2018: l'anatolico si è arreso solo per 6-4 dopo una battaglia incertissima.

Frank ChamizoImago

Domenica la finale contro il russo Gazimagomedov

Chamizo, oro continentale in tre categorie diverse nella sua carriera (-65 kg nel 2016, -70 kg nel 2017 e -74 kg nel 2019), nell’atto conclusivo affronterà il russo Magomedrasul Gazimagomedov, campione del mondo nel 2015 e nel 2018 dei -70 kg, categoria non olimpica. Sin qui il lottatore dell’Est Europa ha travolto agevolmente tutti gli avversari incontrati. Si prospetta dunque una finale equilibrata e tutta da vivere. Va rimarcato inoltre come la Russia non si sia presentata a Roma con il suo lottatore migliore nei -74 kg, ovvero il bi-campione iridato in carica Zaurbek Sidakov.