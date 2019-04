Frank Chamizo concede il bis agli Europei di lotta libera: nella categoria olimpica dei -74 kg, dopo la vittoria negli ottavi di finale sul russo Timur Bizhoev per 3-0, l’azzurro supera nei quarti per 5-0 il bulgaro Miroslav Stefanov Kirov e a partire dalle ore 16.15 sfiderà in semifinale l’azero Khadzhimurad Gadzhiyev, che batte per superiorità (11-0) il romeno Maxim Vasilioglo. Inizio lento come nel primo incontro, con Chamizo più attivo ma incapace di penetrare la difesa avversaria. La maggior propositività dell’azzurro viene premiata con un punto, che porta l’italiano in vantaggio alla pausa. Alla ripresa l’azzurro scardina la resistenza del bulgaro dopo una fase di lotta a terra, salendo così 3-0. Negli ultimi istanti del confronto Kirov è costretto ad attaccare, scoprendosi, e così Chamizo ne approfitta, ribaltando l’azione e chiudendo sul 5-0. Nella categoria olimpica dei -86 kg della lotta libera svaniscono i sogni di ripescaggio per Carmelo Lumia: il tedesco Ahmed Ruslanovic Dudarov, suo giustiziere nel turno di qualificazione, viene superato negli ottavi di finale dall’azero Murad Suleymanov, che si impone per 10-1.

