Frank Chamizo: "Rinvio Olimpiadi? Sono andato in paranoia. Devi cambiare tutto, un anno è troppo"

Frank Chamizo ha vinto, lo scorso febbraio, la quarta medaglia d’oro continentale agli Europei di lotta disputati ad Ostia (nei -74 kg stile libero), conquistando così il primo posto della classifica Ranking Series e il pass per le Olimpiadi 2020.

L'azzurro era prontissimo per l'appuntamento di Tokyo, ma lo slittamento dei Giochi Olimpici a luglio 2021 pone non poche problematiche per il discorso preparazione fisico. Anzi, ribalta il lavoro di quasi 4 anni.

" Quando ho ricevuto la notizia dal mio manager sono andato in paranoia. Sono rimasto tanto sconvolto. Un anno è tantissimo. Non so come si doveva affrontare questa situazione, ma un anno per i Giochi Olimpici è troppo. Devi cambiare dieta e stato d’animo. Se è per la salute va benissimo, ma per me è dura, non sarà facile. [Chamizo a Rai Sport] "