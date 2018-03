Frank Chamizo scatenato: in Finale nei 74 kg al torneo Kolov-Petrov. Super sfida a Soner

Frank Chamizo è letteralmente strepitoso e conquista la finale del prestigioso torneo Dan Kolov & Nicola Petrov in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). Il due volte Campione del Mondo e bronzo olimpico a Rio 2016 si sta trovando a suo agio nella nuova categoria 74 chilogrammi (ha già vinto una competizione un mese fa in Ucraina) e oggi ha ribadito di essere una stella incredibile, un vero fenomeno della lotta libera in grado di adattarsi a ogni circostanza. Il 25enne ora se la dovrà vedere con il turco Soner Demirtas, Campione d’Europa in carica e bronzo olimpico a Rio proprio in questa categoria: si tratterà dunque di un test probante contro un avversario importante. Se l’italo-cubano dovesse vincere, allora si potrebbe sognare in grande in vista degli imminenti Europei e anche dei prossimi grandi appuntamenti. Oggi Chamizo si è sbarazzato del russo Magomes Magomedrasul con un netto 10-6, la sua tecnica si è rivelata ancora una volta efficace. Gli altri italiani, invece, non hanno ottenuto grandi risultati: Gigi Davidovi, Fabio Parisi e Aurora Campagna sono stati eliminati al primo turno mentre Dalma Caneva si è dovuta arrendere ai ripescaggi.