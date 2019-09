Mondiali 2019: Frank Chamizo imbattibile, vola in finale e a Tokyo 2020!

Più forte di tutto, invincibile, imbattibile, granitico. Una Roccia, un Colosso, un Uragano, una forza della natura. Frank Chamizo non conosce limiti ai Mondiali 2019 di lotta, si erge da assoluto protagonista a Nursultan (capitale del Kazakhstan, la vecchia Astana) e si qualifica alla Finale per l’oro della categoria 74 kg. Il Campione d’Europa ha sconfitto il francese Zelimkhan Khadjiev per 4-1 e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo che andrà in scena nella giornata di domani: l’azzurro si troverà di fronte il russo Zaurbek Sidakov che ha sconfitto lo statunitense Jordan Burroughs per 4-3 proprio all’ultimo secondo, Chamizo affronterà dunque il Campione del Mondo in carica che ha inferto un brutto colpo a un’icona indiscussa di questo sport.

Il nostro portacolori, già sicuro della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, potrà dunque andare a caccia del terzo titolo iridato della sua carriera dopo esserci imposto nei 65 kg a Las Vegas 2015 e nei 70 kg a Parigi 2017: il terzo trionfo in tre categorie di peso differenti lo spedirebbe nella leggenda. Il Campione d’Europa, che in precedenza aveva strapazzato Dietsche, Lee e Kaisanov, ha combattuto da autentico fuoriclasse contro l’ostico Khadjiev che poteva creare grandi grattacapi in virtù di una struttura fisica ben solida: il francese è passato in vantaggio trascinando Chamizo fuori dalla materassina ma l’italo-cubano ha prontamente reagito con una proiezione stellare portandosi prontamente avanti per 2-1 e allo scadere della prima ripresa, con un guizzo geniale, è riuscito a sfuggire dalla morsa del rivale e si è inventato una proiezione fantasmagorica che gli ha permesso di condurre per 4-1 all’intervallo. Negli ultimi tre minuti il transalpino ha cercato la reazione ma il 27enne ha saputo controllare brillantemente la situazione e ha così potuto alzare le braccia al cielo.