Mondiali 2019: Frank Chamizo tritura Kaisanov, vola in semifinale e a Tokyo 2020!

Spartacus ha spezzato le catene, ha regalato una nuova prestazione megagalattica e continua a giganteggiare ai Mondiali 2019 di lotta che stanno andando in scena a Nursultan (capitale del Kazakhstan, la vecchia Astana). Frank Chamizo ha strapazzato il padrone di casa Daniyar Kaisanov, si è imposto per schienamento a 30 secondi dal termine dell’incontro (punteggio di 5-0 dopo la proiezione decisiva) e si è così qualificato per la semifinale della categoria 74 kg ma soprattutto ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente ai Giochi anche nella lotta grazie al fuoriclasse italo-cubano che ora affronterà il francese Zelimkhan Khadjiev (4-0 all’ucraino Vasyl Mykhailov) con l’obiettivo di giocarsi l’atto conclusivo contro il vincente del confronto tra il fenomeno statunitense Jordan Burroughs e il russo Zaurbek Sidakov.

Il Campione d’Europa in carica ha ribadito la sua caratura internazionale e ha trionfato con pieno merito mettendo in mostra tutta la sua classe cristallina contro un avversario di spessore, molto ostico e dotato di grande tecnico che poteva contare sul supporto di un pubblico molto caloroso. Frank Chamizo, che insegue il terzo titolo iridato in carriera dopo essersi imposto in due differenti categorie di peso, ha iniziato l’incontro studiando attentamente il rivale e dopo un paio di minuti è stata data la seconda passività a Kaisanov: Spartacus ha controllato la situazione per i successivi 30” e ha così incamerato il primo punto portandosi in vantaggio per 1-0 alla pausa. L’azzurro ha alzato il ritmo dopo l’intervallo e si è reso protagonista di una spettacolare presa che gli è valsa il 3-0. Il 27enne ha capito di avere in mano il pallino dell’incontro, ha costretto il kazako a tentare il tutto per tutto e a 30” dal termine ha eseguito alla perfezione una proiezione stellare che lo ha portato a chiudere la contesa per schienamento.