Gelindo Bordin: il geometra che vinse l'oro a Seul 1988

È il 2 ottobre 1988: una data da ricordare per Gelindo Bordin, geometra capocantiere di Longare (in provincia di Vicenza). Una data da ricordare per l’Italia intera, per tutti quei padri di famiglia che puntarono la sveglia in piena notte, che cominciarono a esultare davanti al bagliore dei televisori. La diretta di Telemontecarlo condotta da Giacomo Mazzocchi deragliò in un tripudio di parole sciolte dall’emozione, da una gioia commossa che vide Bordin ottenere un successo storico.

Un geometra "dall'incredibile forza morale" aveva passato le ore precedenti di quella maratona ad ammirare i grattacieli di Seul, dimora delle Olimpiadi. Ma Gelindo, quel giorno, non faceva parte di alcun viaggio di studio. Era in strada, a giocarsi l’oro olimpico nella maratona assieme alle gazzelle nere Douglas Wakiihuri (Kenya) e Ahmed Salah (Gibuti). A 3 km dall’arrivo occupava saldamente la terza posizione, risultato magnifico considerato chi stava davanti: Salah guidava la gara, e aveva forzato più volte il passo degli inseguitori con degli strappi che non facevano intravedere in lui alcun segno di cedimento. Dietro, distanziato di qualche soffertissimo metro, il kenyota Wakiihuri. Poi Gelindo, al doppio della distanza. Mazzocchi, dalla cabina di commento, esclamava:

" Certe volte ho l’impressione che questi africani riescano a riposare anche correndo, cose dell’altro mondo. "

Gelindo Bordin, Seul 1988Eurosport

La prospettiva del teleobiettivo allungava quei metri di svantaggio, li rendeva un’eternità. Eppure, dai primi piani degli atleti, si intravedeva un’altra gara. Quella che sarebbe nata di lì a poco, che la scaramanzia di Mazzocchi e Luciano Gigliotti (allenatore di Bordin presente in regia), impediva di annunciare. Perché fu una gara spiegabile solamente attraverso gli sguardi dei maratoneti: i due africani, a 3 km dal termine, erano due maschere di sofferenza; i volti contratti, gli zigomi lucidi di fatica. Il clima piatto e umido della metropoli coreana aveva fatto ingolfare pure i loro polmoni. Poi l’inquadratura si posava sul volto di Gelindo: sorrideva. Era stato bravo a non rispondere agli scatti improvvisi di Salah, ad aspettare il suo momento. E la distanza tra il kenyota e Bordin si assottigliava sempre più. Tutti esitavano ad ammetterlo, non pareva vero:

" Mentre Bordin e Wakiihuri, io non vorrei dirlo, sarà un effetto ottico… Non lo dico, però le due ombre mi sembrano molto ravvicinate. "

Poi un momento fantasma: la regia si concentrò su Salah intento a rifornirsi d’acqua, poi uno strattone improvviso, Bordin aveva conquistato dal nulla la seconda posizione, era davanti a Wakiihuri. Da lì in poi, le gambe dei due africani si sarebbero arrese al passo vincente di Bordin. Salah si girò due, tre volte, terrorizzato dall’andatura del vicentino, che divorava l’asfalto a pochi passi da lui.

" Il gibutiano con l’occhio sempre più smarrito sbuffa! Si guarda indietro preoccupato. Non ci mostrano Gelindo… Non sappiamo dove sia Gelindo… Si è posto su un’altra linea direttrice…Si sta avvicinando, si sta avvicinando a Salah! "

Gelindo Bordin, Seul 1988Getty Images

Bordin superò anche Salah. L’aria mancava, non riusciva più a sollevare le gambe del gibutiano. Mentre Bordin era sospinto dagli incitamenti di un popolo intero, “quello degli onesti lavoratori”, dalle lacrime di chi commentava la gara, dall’euforia di Luciano Gigliotti che abbandonò la cabina di commento, dal sole di Seul che si adagiava lentamente sull’asfalto, sciogliendogli i muscoli contratti.

" Ecco l’uomo degli altopiani vicentini, ecco Gelindo Bordin, con il sorriso sulle labbra stampato! Meraviglioso Gelindo. Stiamo piangendo. È impazzito, è scappato Luciano Gigliotti, si precipita giù per abbracciare il suo uomo! Siamo rimasti soli in postazione, Massimo aiutami tu che io non ce la faccio più… "

Fece ingresso nello stadio da solo, il resto del gruppo ormai lontano, e c’era chi sosteneva che non si sarebbe più fermato, che avrebbe potuto continuare a correre per giorni. La carriera di Bordin, dopo quell’oro, prese il volo: due anni dopo, andò a vincere gli Europei a Spalato e la maratona di Boston. 160.000 km percorsi in carriera, equivalenti a 4 giri del mondo. Sarebbe limitativo riassumere l’impresa di Bordin in uno scontro etnico tra altopiani africani e pianura veneta, come sarebbe riduttivo cercare di riassumere tutta la sua storia di atleta lì, in quegli ultimi 3 kilometri di Seul 1988. Eppure quell’impasto magico di gambe e parole, entrambe sorrette da un’adrenalina sconcertante, rimarranno per sempre nell’immaginario sportivo italiano:

" È una cosa enorme, ancora qualche metro, metri che sono lunghi quanto chilometri…Potrebbe correre un’altra maratona per il morale che dimostra oggi Gelindo Bordin. Ed è la medaglia più bella, l’Italia dei miracoli, l’Italia della passione, l’Italia del sacrificio, l’Italia degli onesti lavoratori… E bacerà per terra! Eccolo! "

Passato il traguardo si abbandonò ai crampi: i più dolci della sua vita. Il geometra della pianura vicentina aveva appena cancellato il tempo, le gerarchie dello sport, la supremazia degli altopiani africani. Tutto questo in una gara spiegata dagli sguardi, da quel sorriso umile e mai beffardo, che si rivolgeva a una generazione cresciuta a stretto contatto con la terra, molto diversa da quella che baciò all’arrivo. Anni più tardi Gelindo spiegò cosa significasse per lui la maratona. Un uomo che seppe aspettare il suo momento, con pazienza, con quel sorriso intriso di fatica che la sua terra e i suoi genitori gli avevano consegnato:

" La maratona è ovunque. Ha una componente spirituale che nessuno vede ma è cruciale. Ti insegna ad aspettare e poi anche a colpire, è una metafora dell'esistenza. Io ho messo a frutto l'esperienza della vita contadina di Longare nella quale son venuto al mondo: attendere la semina, il raccolto, l'uomo deve assecondare le stagioni, non aggredirle. E così la maratona, che va ascoltata, come una canzone. I miei genitori hanno vissuto la guerra. Si sorrideva diverso. "