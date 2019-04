Maratona Milano: doppio trionfo del Kenya con Titus Ekiru e Vivian Kiplagat Jerono

Parla keniano la Maratona di Milano 2019: trionfi per Titus Ekiru al maschile e per Vivian Kiplagat Jerono al femminile. Si difendono gli italiani in gara: tra gli uomini settimo Stefano La Rosa, ottavo Alessandro Giacobazzi e decimo Salvatore Gambino, mentre tra le donne è ottava Elisabetta Iavarone davanti a Elisabetta Manenti.

Dominio keniano al maschile con quattro atleti ai primi quattro posti e cinque nei primi sei: vince Titus Ekiru in 2:04:46, relegando a 2’36” Evans Chebet Kiplagat e a 3’38” Edwin Koech Kipnegetich. Primo dei non keniani è l’etiope Geza Senebeta Tadesse, mentre il miglior europeo è il nostro Stefano La Rosa, settimo a 9’30”, davanti ad Alessandro Giacobazzi, ottavo a 12’59”, mentre chiude la top ten a 17’38” Salvatore Gambino.

Tra le donne assolo della keniana Vivian Kiplagat Jerono, che chiude in 2:22:25, distanziando addirittura di 10’07” la seconda classificata, la connazionale Joan Kigen Jepchirchir, mentre completa il podio, seppur con un ritardo di 15’25” l’etiope Ayelu Hordofa Abebe. Quarta e migliore delle europee è la croata Nikolina Sustic, mentre due italiane centrano la top ten, ovvero Elisabetta Iavarone, ottava a 24’34”, ed Elisabetta Manenti, nona a 25’10”.

