Conor McGregor è tornato col botto! Demolito Cerrone in 30 secondi, Notorious trionfa da fenomeno

Conor McGregor è tornato e lo ha fatto alla grande! Il volto simbolo della MMA aveva promesso il sangue e il rosso si è visto copiosamente sull’ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA), ed è stato quello fuoriuscito dal naso del malcapitato Donald Cerrone, che è crollato dopo appena trenta secondi di un combattimento che oggettivamente non c’è stato. L’irlandese si è liberato dal clinch iniziale con dei meravigliosi colpi di spalla rivolti al naso del rivale, poi ha piazzato uno strabiliante calcio sinistro al volto dello statunitense che è volato a terra e a quel punto il 31enne si è accanito sul padrone di casa con una raffica di pugni di sinistro che ha costretto l’arbitro a interrompere la contesa.

Il già Campione del Mondo dei pesi piuma e dei pesi leggeri ha deciso di tornare in attività nei pesi welter a 15 mesi di distanza dalla sconfitta contro il russo Khabib Nurmagomedov, ha dovuto scontare anche una squalifica a causa della rissa che era seguita a quell’incontro e poi aveva annunciato il suo ritiro prima di ripensarci. Il ribattezzato Notorius era atteso da una sfida abbastanza complicata contro il rinominato Cowboy, un avversario di 36 anni più alto di lui di otto centimetri (175 contro 183) e con un record di 36 vittorie e 14 sconfitte nella UFC che si è sempre distinto per delle innegabili doti tecniche: non era un rientro comodo per Conor McGregor, che però ha saputo imporsi con grande facilità, da vero fuoriclasse delle arti marziali miste.

L’irlandese, che in passato ha anche affrontato Floyd Mayweather nella boxe, ha regalato mezzo minuto di spettacolo e ora guarda al futuro col sogno di vincere il titolo mondiale anche tra i welter, come ha ripetuto più volte nelle dichiarazioni dopo il successo: “Sono tornato e sono molto contento di averlo fatto. Sono molto orgoglioso di questa vittoria, ora voglio il titolo mondiale anche in questa categoria. Quando si vince per ko c’è sempre un altro gusto“. Un personaggio a tutto tondo che si è portato a casa una borsa di circa 80 milioni di euro per uno dei pay per view più attesi degli ultimi anni e che ora può vantare un record di 22 successi a fronte di 4 sconfitte.

