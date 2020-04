McGregor, un pugno al Coronavirus: il fighter dona 1,3 milioni alla sanità irlandese

Conor McGregor è certamente un duro ma è anche un uomo molto attento ai problemi legati all'esplosione del Coronavirus. Solo qualche settimana fa si rivolgeva direttamente all'Italia, con un post di speranza in questo periodo tragico.

Oggi dal proprio profilo Instagram, si rivolge ai giovani, invitandoli a stare a casa e a studiare.

50mila mascherine per l'Irlanda

Intanto Conor McGregor aiuta in maniera molto concreta il suo Paese, l'Irlanda: secondo quanto riporta tuttomma.it, il fighter avrebbe donato 1,3 milioni di euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale riservati agli operatori sanitari irlandesi che sono impegnati in questi giorni in prima linea. Solo applausi per Conor...