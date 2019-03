Cairoli: "L'obiettivo è la vittoria, novità sulla moto. Un futuro a quattro ruote? Perché no..."

Nel weekend incomincerà il Mondiale Motocross, la lunga stagione della MXGP riparte dall’Argentina e Antonio Cairoli vuole essere il grande protagonista del campionato: il nove volte Campione del Mondo si è allenato duramente durante l’inverno proprio con l’obiettivo di riprendersi lo scettro che lo scorso anno gli è stato strappato da Jeffrey Herlings, fenomeno olandese che sarà assente in Sudamerica a causa di un infortunio. Il siciliano non si nasconde alla vigilia della partenza e ha manifestato tutto il suo ottimismo in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “L’obiettivo è la vittoria: ogni anno si parte con questa idea, ma durante l’anno può succedere di tutto. Se conta la fortuna? Conta tanto, in questo sport il rischio di un infortunio è costante e se capita è difficile puntare al titolo, ma la costanza è il fattore che più premia. L’uomo da battere è il mio compagno di team Herlings e gli altri ex iridati come Gajser, Febvre e Desalle, gente che sa come si vince. Bisogna vedere chi sarà il più in forma“.

Il 33enne parla anche della sua KTM: “In sostanza la moto non è cambiata granché dallo scorso anno ma è stata fatta una revisione a livello di erogazione del motore, perché nel 2018 ho visto che qui avevamo alcuni aspetti che non mi piacevano. Abbiamo fatto uno sforzo in questa direzione e penso che alle prime gare del Mondiale avremo la moto messa a puntino. Io parto per vincere un titolo e non il 10“.

Cairoli ha parlato del suo inverno: “Due o tre settimane di riposo stando sempre a casa, a godermi la tranquillità di Santa Marinella, vicino Roma. E mi sono divertito in qualche evento come il Monza Rally Show”. Un futuro a quattro ruote?: “Può anche darsi perché il rally, dopo il motocross, è la mia grande passione. Non a breve, ma se ci fosse l’opportunità perché no? Volentieri. Non guardo molto i GP di F1 ma salire su una monoposto è stata una delle emozioni più belle vissute su un mezzo a motore“.