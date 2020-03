Jeffrey Herlings domina gara-1, quarto Tony Cairoli

Se il buongiorno si vede dal mattino, dobbiamo attenderci un Mondiale MXGP 2020 davvero spettacolare. Jeffrey Herlings (KTM) ha vinto Gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Matterley Basin dando una dimostrazione di forza sin dal primo metro e ricordando a tutti che prima degli infortuni di un anno fa era lui il dominatore della categoria. L’olandese, all’87° successo in carriera, quindi, mette in cascina i primi 25 punti della sua annata precedendo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) per 11.8 secondi, mentre completa il podio l’australiano Mitchell Evans (Honda) a 17.0.

Si ferma in quarta posizione il nostro Tony Cairoli (KTM) al rientro ufficiale dopo il ko della scorsa annata. Per il siciliano una gara solida chiusa a 25.3 dalla vetta. Si classifica in quinta posizione il belga Clement Desalle (Kawasaki) con un distacco di 29.3, mentre è sesto l’olandese Glenn Coldenhoff (Gas Gas) a 30.3, davanti al francese Gautier Paulin (Yamaha) settimo a 38.1 e al campione del mondo in carica, lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 39.7 dopo due cadute. Completano la top ten lo spagnolo Jorge Prado (KTM) a 41.1 e il tedesco Henry Jacobi (Yamaha) a 56.6. Chiude al 13° posto Michele Cervellin (Yamaha) a 1:17, quindi 23° Samuele Bernardini (Yamaha) a 2:06, 26° Alessandro Lupino (Yamaha) a 2:22., infine non ha concluso la sua prova Ivo Monticelli (Gas Gas).

LA GARA

Jeffrey Herlings scatta alla perfezione al via e prende subito l’holeshot, dopo poche curve arriva la prima sorpresa. Tim Gasjer cade e si ritrova nelle retrovie, mentre Tony Cairoli evita i rischi e riesce a scappare in quinta posizione. L’olandese, campione del mondo 2018, inizia subito a fare selezione mettendo 1.7 secondi tra sé e Jeremy Seewer, quindi alle sue spalle sgomitano Mitchell Evans, Clement Desalle e Tony Cairoli, mentre Tim Gajser è già sedicesimo.

Dopo 10 minuti di gara Jeffrey Herling prosegue con un ritmo impossibile per tutti gli altri, che gli consente di avere un margine di 4.9 su Evens, 6.5 su Seewer e 13.2 su Cairoli, che non ha ritmo. Gajser prosegue nella sua rimonta e si ritrova già in undicesima posizione con un gap di 23.8.

A metà manche Herlings porta a 9.8 il suo margine su Seewer, che salta Evans, mentre Cairoli stringe i denti in quarta posizione a 16.8 inseguito da vicino da Glenn Coldenhoff. Tim Gajser si porta in nona piazza a 26.5 dopo aver superato il nostro Alessandro Lupino. La situazione si cristallizza per diversi giri. Si arriva a 5 minuti dal termine con l’olandese della KTM che gestisce il suo margine su Seewer, mentre Cairoli prova ad accorciare su Evans, portandosi a 3 secondi. Gajser non molla e si mette nella scia di Jorge Prado per la settima posizione.

Le battute conclusive non cambiano lo scenario e Herlings coglie senza patemi il successo di manche davanti a Seewer e Evans, con Cairoli che si accontenta della quarta posizione.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP GRAN BRETAGNA 2020 – MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:33.506 13 0:00.000 0:00.000 2:30.295 2 46.7

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:45.376 13 0:11.870 0:11.870 2:32.901 3 45.9

3 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:50.557 13 0:17.051 0:05.181 2:32.535 1 46

4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:58.883 13 0:25.377 0:08.326 2:33.381 10 45.7

5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:02.837 13 0:29.331 0:03.954 2:31.353 4 46.3

6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 36:03.871 13 0:30.365 0:01.034 2:33.078 4 45.8

7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 36:11.654 13 0:38.148 0:07.783 2:33.802 10 45.6

8 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:13.208 13 0:39.702 0:01.554 2:32.842 4 45.9

9 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:14.641 13 0:41.135 0:01.433 2:33.974 6 45.5

10 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 36:30.146 13 0:56.640 0:15.505 2:35.270 7 45.2

11 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:31.095 13 0:57.589 0:00.949 2:34.796 13 45.3

12 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 36:32.356 13 0:58.850 0:01.261 2:34.771 9 45.3

13 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:51.302 13 1:17.796 0:18.946 2:35.998 4 45

14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 37:03.369 13 1:29.863 0:12.067 2:35.671 10 45

15 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 37:08.568 13 1:35.062 0:05.199 2:33.729 7 45.6

16 92 Guillod, Valentin SUI FMS Honda 37:10.269 13 1:36.763 0:01.701 2:36.195 4 44.9

17 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 37:10.959 13 1:37.453 0:00.690 2:35.956 9 45

18 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 37:12.569 13 1:39.063 0:01.610 2:36.553 9 44.8

19 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:17.209 13 1:43.703 0:04.640 2:38.085 2 44.4

20 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 37:19.178 13 1:45.672 0:01.969 2:37.179 10 44.6

21 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 37:21.638 13 1:48.132 0:02.460 2:36.426 2 44.8

22 32 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 37:31.171 13 1:57.665 0:09.533 2:38.057 2 44.4

23 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 37:39.510 13 2:06.004 0:08.339 2:38.955 1 44.1

24 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 37:44.900 13 2:11.394 0:05.390 2:37.257 3 44.6

25 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 37:45.721 13 2:12.215 0:00.821 2:39.781 8 43.9

26 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 37:55.605 13 2:22.099 0:09.884 2:34.943 2 45.3

27 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:59.611 13 2:26.105 0:04.006 2:40.556 2 43.7

28 297 Gole, Anton SWE SVEMO Honda 38:02.279 13 2:28.773 0:02.668 2:37.844 3 44.4

29 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 38:03.671 13 2:30.165 0:01.392 2:38.823 3 44.2

30 15 Millward, Jake GBR ACU Husqvarna 35:36.275 12 1 lap 1 lap 2:40.293 3 43.7

31 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 35:38.955 12 1 lap 0:02.680 2:38.834 2 44.1

32 64 Covington, Thomas USA AMA Yamaha 35:41.690 12 1 lap 0:02.735 2:38.625 2 44.2

33 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 35:53.196 12 1 lap 0:11.506 2:37.862 2 44.4

34 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO Husqvarna 38:24.356 12 1 lap 2:31.160 2:44.848 2 42.5

35 112 Ashwell, Jayden Boyd ZIM ACU KTM 38:29.988 11 2 laps 1 lap 3:03.280 2 38.3

36 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 19:24.000 6 7 laps 5 laps 2:38.420 2 44.3

37 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 5:44.361 1 12 laps 5 laps 3:14.414 1 36.1

alessandro.passanti@oasport.it