Jeffrey Herlings torna in gara: il campione in carica correrà nel GP di Russia

Jeffrey Herlings tornerà in gara in occasione del GP Russia 2019, tappa del Mondiale Motocross MXGP che andrà in scena nel weekend del 7-9 giugno a Orlyonok. Il Campione del Mondo in carica ha saltato tutta la prima parte di stagione a causa di un infortunio subito in allenamento, il 25 gennaio si era fratturato il piede destro ad Albaida (Spagna) e aveva così dovuto rinunciare alle prime tappe del campionato. Il 24enne olandese monterà in sella alla sua KTM dopo aver avuto delle risposte confortanti durante due gare disputate settimana scorsa: sul podio a Rhenen in un appuntamento del campionato nazionale e secondo in Austria in una prova fuori confine della serie tedesca (tra l’altro erano presenti atleti del calibro di Febvre, Seewer, Jasikonis).

Il Campione del Mondo in carica è consapevole che non potrà difendere il titolo iridato visto il distacco importante dal leader Tony Cairoli ma potrebbe essere il terzo incomodo nella battaglia tra il siciliano e lo sloveno Tim Gajser che si stanno contendendo lo scettro. Il soprannominato The Bullet potrebbe togliere dei punti ai due rivali e potrebbe diventare l’ago della bilancia di questo campionato, al momento Antonio Cairoli è in testa alla classifica con 311 punti cioè 10 in più di Tim Gajser.