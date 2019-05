Jeffrey Herlings torna in sella alla moto puntando Mantova

Sarà Mantova l’appuntamento del grande rientro nel Mondiale MXGP di Jeffrey Herlings? Il Monster Energy MXGP di Lombardia del 12 maggio potrebbe sancire il ritorno ufficiale del campione del mondo in carica nel Circus, dopo il lungo stop dovuto all’infortunio al piede patito nel corso degli allenamenti invernali. Il classe 1994, infatti, è ormai pronto al suo ritorno in sella e morde il freno per il suo possibile rientro alle gare. Due settimane di preparazione potrebbero essere sufficienti per permettere all’olandese di bruciare le tappe. Il titolo ormai è andato, a meno di clamorose rimonte, ma Herlings non vuole mollare.

Dirk Gruebel, team manager del Red Bull KTM Factory Racing Team, invece, preferisce che il suo fuoriclasse non forzi i tempi per evitare rischi inutili, ma lascerà l’ultima parola al campione del mondo. “Con Jeffrey siamo stati chiari – spiega al sito MXGP.com – Se il dottore darà l’ok avrà il via libera. Dopodiché dovremo capire se il piede gli darà fastidio quando sarà inserito nello stivale e come procederà alla guida. Se si sentirà pronto per Mantova, saremo lieti di rivederlo in gara, ma non vogliamo che spinga troppo, né per il rientro, né nel corso delle due manche. Ovviamente avrà bisogno di un paio di Gran Premi per tornare in una forma normale, senza affrettare nulla. Se penserà solamente agli avversari e alla voglia di correre non farà bene, ma dovrà prendersi il tuo tempo”.

Vedremo, quindi, se Jeffrey Herlings sarà davvero pronto per la tappa di Mantova, altrimenti lo vedremo all’opera nel Gran Premio del Portogallo di Agueda del 19 maggio.

alessandro.passanti@oasport.it