E' tutto pronto. Nel weekend scatterà il mondiale MXGP 2020. Un campionato che si preannuncia molto combattuto, con tanti pretendenti in lotta per il titolo. Ci sarà anche il nostro Antonio "Tony" Cairoli, sempre alla ricerca della decima. Sarà durissima, forse impossibile guardando la condizione fisica tutt'altro che ottimale, dato l'infortunio grave da cui ritorna. Ma mai dare per vinto l'alfiere di casa KTM, che in carriera in questi 15 anni di sfide ne ha vinte tante. Certo, i favoriti sono altri: Mitch Evans, Glenn Coldenhoff, Jeremy Seewer e, naturalmente, Tim Gajser e Jeffrey Herlings, che partono come gli uomini da battere.

Primo atto di 20 in Inghilterra, a Matterley Basin

Saranno ben venti gli appuntamenti del mondiale 2020 del motocross, uno in più rispetto alla scorsa stagione. Un'annata lunghissima, dove qualche passo dei big è sicuramente prevedibile, ma naturalmente vincerà chi riuscirà ad essere costante. In Gran Bretagna ci sarà un tracciato caratterizzato da un fondo duro e non così dispendioso dal punto di vista fisico rispetto, perfetto per Jeffrey Herlings.

Video - Gli highlights di MX2 e MXGP ad Assen 01:18

GP GRAN BRETAGNA: gli orari delle gare su Eurosport ed Eurosport Player!

MX2, Qualifying Race Sabato 29 febbraio, ore 16.55 Eurosport Player MXGP, Qualifying Race Sabato 29 febbraio, ore 17.40 Eurosport Player MX2, Gara-1 Domenica 1 marzo, ore 13.15 Eurosport Player MXGP, Gara-1 Domenica 1 marzo, ore 14.15 Eurosport Player MX2, Gara-2 Domenica 1 marzo, ore 16.10 Eurosport Player MXGP, Gara-2 Domenica 1 marzo, ore 17.10 Eurosport Player

Favorito Herlings, ma attenzione al solito Tim Gajser

Come detto in tanti saranno competitivi e in lotta per le vittorie di tappa, ma per il mondiale sembra lotta a due. Tim Gajser è campione del mondo in carica: il rider sloveno lo scorso anno, anche grazie agli infortuni di Cairoli e Herlings, si è portato a casa il secondo titolo della carriera dopo quello clamoroso al debutto nel 2016. Ma Jeffrey Herlings è più carico che mai: il pilota della KTM nel 2019 è stato sfortunatissimo e si è saltato oltre metà stagione per colpa di diversi infortuni. Ora però sembra tornato al 100%, pronto per bissare il successo 2018.

Video - L’ovazione e l’emozione sulle note dell’inno, domenica da urlo per Tony Cairoli a Mantova 01:07

Tanti outsider, tra cui Tony Cairoli

Insieme ai vari Mitch Evans, Glenn Coldenhoff e Jeremy Seewer, anche Cairoli parte come outsider. Riavvolgiamo il nastro: sono passati 253 giorni dall'infortunio dello scorso anno, quando era in testa al campionato e lanciato verso il decimo titolo. Da qui però l'inferno, con l'operazione alla spalla e la ripresa molto lenta. Ora Tony sarà al 60% della sua forma. Lottare per il mondiale è praticamente impossibile: l'unica possibilità è quella di giocare in difesa nei primi appuntamenti, sperando in qualche passo falso dei rivali e poi cambiare marcia quando il fisico lo consentirà. Fantamotocross? Forse sì, più plausibile pensare ad un Antonio in lotta per vittorie singole di tappa.

Video - Jorge Prado campione del mondo! Trionfa anche in Svezia e si porta a casa il secondo titolo in MX2 02:05

Il calendario della stagione 2020

Venti appuntamenti, più il gran finale del Motocross delle nazioni. La stagione più lunga di sempre del Motocross. Come detto si parte in Inghilterra, poi tanta Europa, un po' d'Italia con tre appuntamenti: la prima a Arco di Trento il 5 aprile, a seguire il ritorno di Maggiora il 17 maggio e infine a Imola il 20 settembre. Si va anche fuori dal Vecchio Continente: Argentina, Indonesia e Cina. Tutto naturalmente su Eurosport.

Data GP Località 1 marzo Gran Bretagna Matterley Basin 8 marzo Paesi Bassi Valkenswaard 22 marzo Argentina Neuquen 5 aprile Trentino Pietramurata (TN) 19 aprile Spagna TBA 26 aprile Portogallo Agueda 10 maggio Francia St.Jean d'Angely 17 maggio Piemonte Maggiora 24 maggio Germania Teutschenthal 7 giugno Russia Orlyonok 14 giugno Lettonia Kegums 28 giugno Indonesia Palembang 5 luglio Indonesia Jakarta 26 luglio Repubblica Ceca Loket 2 agosto Belgio Lommel 16 agosto Svezia Uddevalla 23 agosto Finlandia Kymiring 6 settembre Turchia Afyonkarahisar 13 settembre Cina TBA 20 settembre Italia Imola 27 settembre Motocross delle Nazioni Francia

Live-streaming: tutte le gare della MXGP e MX2 quando vuoi, dove vuoi su Eurosport Player!

Il Mondiale Motocross è live, e in esclusiva, su Eurosport 2 (canale 211 di Sky e su DAZN) ma non solo! Su Eurosport Player potrai seguire dove e quando vuoi i 20 Gran Premi di MXGP e MX2. Basta abbonarsi a soli 7.99€ al mese o a 49.99€ all'anno, pagabili subito o in rate da 4.99€.

Link utili: - Abbonati a Eurosport Player | Programmazione tv

I protagonisti della MXGP

Numero Pilota Nazione 3 Febvre Romain Francia 4 Tonus Arnaud Svizzera 6 Paturel Benoit Francia 7 Leok Tanel Estonia 10 Vlaanderen Calvin Olanda 15 Millward Jake Gran Bretagna 17 Butron Jose Spagna 21 Paulin Gautier Francia 22 Strijbos Kevin Belgio 24 Simpson Shaun Gran Bretagna 25 Desalle Clement Belgio 27 Jasikonis Arminas Lettonia 29 Jacobi Henry Germania 33 Lieber Julien Belgio 41 Jonass Pauls Lituania 43 Evans Mitchell Australia 61 Prado Jorge Spagna 64 Covington Thomas Stati Uniti 66 Larranaga Olano Iker Spagna 77 Lupino Alessandro Italia 84 Herlings Jeffrey Olanda 89 Van Horebeek Jeremy Belgio 91 Seewer Jeremy Svizzera 92 Guillod Valentin Svizzera 93 Bengtsson Jonathan Svezia 128 Monticelli Ivo Italia 152 Petrov Petar Bulgaria 189 Bogers Brian Olanda 222 Cairoli Antonio Italia 226 Koch Tom Germania 243 Gajser Tim Slovenia 259 Coldenhoff Glenn Olanda 297 Gole Anton Svezia 321 Bernardini Samuele Italia 555 Guryev Artem Russia 747 Cervellin Michele Italia 777 Bobryshev Evgeny Russia 811 Sterry Adam Gran Bretagna 911 Tixier Jordi Francia 920 Valentin Ander Spagna