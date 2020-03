Posticipato il GP del Trentino per coronavirus: la gara del Mondiale rinviata in estate

Il coronavirus ferma anche il Mondiale Motocross 2020. Il campionato, oggi impegnato a Valkensawaard col GP d’Olanda, sarebbe dovuto sbarcare in Italia nel weekend del 4-5 aprile ma il GP del Trentino è stato posticipato al 18-19 luglio proprio per l’emergenza che vige nel nostro Paese.

Fortunatamente non si tratta di una cancellazione come è invece successo ad altri eventi sportivi ma di un rinvio con la speranza che nei prossimi mesi la situazione migliori e che questo bruttissimo momento sia solo un lontano ricordo. Il Mondiale MXGP con Tony Cairoli, Tim Gajser, Jeffrey Herlings tornerà in scena il 22 marzo in Argentina, poi il 19 aprile in Spagna e il 26 aprile in Portogallo. Al momento resta confermato il GP d’Italia a Maggiora per il 17 maggio.

