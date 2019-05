Tim Gajser è implacabile in gara-1 in Francia, Tony Cairoli si accontenta del secondo posto

Tim Gajser non molla! Lo sloveno, infatti, vince gara-1 del Gran Premio di Francia 2019 della MXGP e ribadisce a Tony Cairoli che quest’anno è pronto a contendergli il titolo fino alla fine. Con questo successo il margine in classifica tra il nove volte iridato e il balcanico passa da 34 a 31 punti con la seconda manche delle ore 17.10 che diventa ancor più decisiva per il prosieguo del campionato.

Sul circuito di Saint-Jean d’Angely gara-1 regala ben poco spettacolo e, sostanzialmente, si conclude col risultato che molti prevedevano. Tim Gajser (Honda) vince con il tempo complessivo di 34:13.037 rifilando 6.617 secondi al nostro Tony Cairoli (KTM) capace di realizzare un ottimo scatto al via, passando immediatamente dalla 14esima alla seconda posizione alle spalle dello svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) che, come ieri, era stato il più lesto a prendere l’holeshot. La fuga dell’elvetico dura pochi chilometri e prima Cairoli, poi Gajser, lo superano in maniera inesorabile. Il portacolori della Yamaha prova a rimanere in scia al siciliano e lo incalza fino alle battute conclusive, chiudendo però a 3.6 dal portacolori della KTM.

Quarta posizione per un altro svizzero, Jeremy Seewer (Yamaha) autore di una prova solida, conclusa a 28.7 dalla vetta, mentre è quinto il francese Romain Febvre (Yamaha) a 31.7. Sesto il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 35.3, settimo il lituano Arminas Jasikonis (Husqvarna) a 35.8, mentre è ottavo il nostro Alessandro Lupino (Kawasaki) a 48.9. Completano la top ten il belga Julien Lieber (Kawasaki) a 58.5, quindi è decimo l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 1:00, proprio davanti al nostro Ivo Monticelli (KTM) a 1;06. Si ferma in 24esima posizione, invece, Samuele Bernardini (Yamaha) a un giro.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP FRANCIA 2019 – MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 34:13.037 18 0:00.000 0:00.000 1:50.314 4 52.8

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:19.654 18 0:06.617 0:06.617 1:51.531 17 52.2

3 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 34:23.336 18 0:10.299 0:03.682 1:51.144 6 52.4

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:41.738 18 0:28.701 0:18.402 1:52.517 3 51.8

5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:44.772 18 0:31.735 0:03.034 1:52.039 7 52

6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:48.366 18 0:35.329 0:03.594 1:52.296 16 51.9

7 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 34:48.873 18 0:35.836 0:00.507 1:52.388 7 51.8

8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 35:02.005 18 0:48.968 0:13.132 1:52.711 5 51.7

9 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 35:11.607 18 0:58.570 0:09.602 1:52.049 5 52

10 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:12.466 18 0:59.429 0:00.859 1:53.303 4 51.4

11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:13.440 18 1:00.403 0:00.974 1:53.986 12 51.1

12 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35:19.719 18 1:06.682 0:06.279 1:52.619 7 51.7

13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 35:22.403 18 1:09.366 0:02.684 1:53.730 6 51.2

14 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 35:24.013 18 1:10.976 0:01.610 1:53.752 9 51.2

15 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:24.453 18 1:11.416 0:00.440 1:53.081 4 51.5

16 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:31.836 18 1:18.799 0:07.383 1:54.252 6 51

17 6 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 35:34.628 18 1:21.591 0:02.792 1:54.590 5 50.8

18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:38.288 18 1:25.251 0:03.660 1:54.548 6 50.9

19 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:41.261 18 1:28.224 0:02.973 1:54.725 12 50.8

20 297 Gole, Anton SWE SVEMO Yamaha 35:43.560 18 1:30.523 0:02.299 1:54.954 13 50.7

21 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 35:45.341 18 1:32.304 0:01.781 1:54.624 9 50.8

22 241 Desprey, Maxime FRA FFM Honda 35:59.706 18 1:46.669 0:14.365 1:55.052 12 50.6

23 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Husqvarna 34:15.117 17 1 lap 1 lap 1:56.018 7 50.2

24 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 34:18.173 17 1 lap 0:03.056 1:55.137 4 50.6

